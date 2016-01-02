بث مباشر لحملة "ليان " لإغاثة اللاجئين السوريين

يبث الان موقع الجزيرة مباشر فعالية "حكاية سورية " التي تقيمها حملة "ليان" لاغاثة اللاجئين السوريين بالحي الثقافي بكتارا بالدوحة .

حيث يلقى فيها شيوخ وشباب ونساء كلمات يروون فيها قصصهم في مساعدة اللاجئين ومن معهم , يقصونها شعرًا ونثرًا وعزفًا وإنشادًا.

وحملة ليان هي حملة شبابية خليجية إنسانية تعني بمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، حيث لديها مخيماتها الخاصة بها والتي من خلالها تقدم الإغاثة السكنية، الغذائية والطبية عن طريق جمع التبرعات.

وتأسست حملة ( ليان ) -بحسب موقعها الرسمي- لإغاثة لاجئي سوريا في الحدود اللبنانية بعد وفاة رضيعة تدعى ليان لا يتجاوز عمرها سبعة أشهر بعد تدهور حالتها الصحية، وقام والديها بكل ما يمكنهم لإنقاذها, حيث إجتازوا المعابر وصولاً إلى الحدود اللبنانية وأتصلت المستشفيات بمتبرعين من الخليج، ولكن حينما وصل المتبرع كانت ليان قد لفظت أنفاسها الأخيرة لعدم وجود عناية طبية وإغاثية للاجئين، فأحيا شباب حملة خليجية من أجل تقديم العون والمساعدة للاجئين السوريين في شمال لبنان

لمتابعة البث المباشر للفعالية يرجي مشاهدة الروابط التالية

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=t9QQm4nn9Lc&app=desktopؤ

https://plus.google.com/events/ckoauaru59jo1hn84i6isppopuo?hl=ar