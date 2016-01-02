بالأسماء .. السعودية تعدم 47 شخصا بينهم "نمر النمر"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة وأربعين شخصا، متهمين باعتناق ما وصفته بالفكر التكفيري، وتنفيذ أعمال قتل وتفجير وتحريض، والتورط بما وصفتها بالهجمات الإرهابية.

ومن أبرز الأسماء التي تم الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام فيها رجل الدين الشيعي نمر النمر، إضافة إلى المنظـّر الشرعي لتنظيم القاعدة في السعودية فارس الزهراني.

ويحمل خمسة وأربعون شخصا من الذين أعدموا الجنسية السعودية إضافة إلى تشادي ومصري.

وقال بيان لوزارة الداخلية أن الذين نفذ فيهم حكم الإعدام اتهموا باعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج, والانتماء لتنظيمات إرهابية, وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية, من خلال استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة, وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم, وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة, وحيازة أسلحة وقنابل.

كما اتهموا باستهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني, والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفيما يلي أسماء وجنسيات الذين نفذ فيهم حكم الإعدام:



1 ـ أمين محمد عبدالله ال عقالا – سعودي الجنسية.

2 ـ أنور عبدالرحمن خليل النجار – سعودي الجنسية.

3 ـ بدر بن محمد بن عبدالله البدر – سعودي الجنسية.

4 ـ بندر محمد بن عبدالرحمن الغيث – سعودي الجنسية.

5 ـ حسن هادي بن شجاع المصارير- سعودي الجنسية.

6 ـ حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي – سعودي الجنسية.

7 ـ خالد محمد إبراهيم الجار الله – سعودي الجنسية.

8 ـ رضا عبدالرحمن خليل النجار – سعودي الجنسية.

9 ـ سعد سلامة حمير – سعودي الجنسية.

10 ـ صلاح بن سعيد بن عبدالرحيم النجار- سعودي الجنسية.

11 ـ صلاح بن عبدالرحمن بن محمد آل حسين – سعودي الجنسية.

12 ـ صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان – سعودي الجنسية.

13 ـ صالح بن علي بن صالح الجمعة – سعودي الجنسية.

14 ـ عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي – سعودي الجنسية.

15 ـ عادل محمد سالم عبدالله يماني – سعودي الجنسية.

16 ـ عبدالجبار بن حمود بن عبدالعزيز التويجري -سعودي الجنسية.

17 ـ عبدالرحمن دخيل فالح الفالح – سعودي الجنسية.

18 ـ عبدالله ساير معوض مسعد المحمدي- سعودي الجنسية.

19 ـ عبدالله بن سعد بن مزهر شريف – سعودي الجنسية.

20 ـ عبدالله صالح عبدالعزيز الأنصاري- سعودي الجنسية.

21 ـ عبدالله عبدالعزيز أحمد المقرن – سعودي الجنسية.

22 ـ عبدالله مسلم حميد الرهيف – سعودي الجنسية.

23 ـ عبدالله بن معلا بن عالي – سعودي الجنسية.

24 ـ عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي – سعودي الجنسية.

25 ـ عبدالمحسن حمد بن عبدالله اليحيى- سعودي الجنسية.

26 ـ عصام خلف محمد المذرع – سعودي الجنسية.

27 ـ علي سعيد عبدالله آل ربح – سعودي الجنسية.

28 ـ غازي محيسن راشد – سعودي الجنسية.

29 ـ فارس احمد جمعان آل شويل – سعودي الجنسية.

30 ـ فكري علي بن يحيى فقيه- سعودي الجنسية.

31 ـ فهد بن أحمد بن حنش آل زامل – سعودي الجنسية.

32 ـ فهد عبدالرحمن أحمد البريدي – سعودي الجنسية.

33 ـ فهد علي عايض آل جبران – سعودي الجنسية.

34 ـ ماجد إبراهيم علي المغينيم – سعودي الجنسية.

35 ـ ماجد معيض راشد – سعودي الجنسية.

36 ـ مشعل بن حمود بن جوير الفراج – سعودي الجنسية.

37 ـ محمد عبدالعزيز محمد المحارب – سعودي الجنسية.

38 ـ محمد علي عبدالكريم صويمل – سعودي الجنسية.

39 ـ محمد فتحي عبدالعاطي السيد – مصري الجنسية.

40 ـ محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ- سعودي الجنسية.

41 ـ مصطفى محمد الطاهر أبكر-تشادي الجنسية.

42 ـ معيض مفرح علي آل شكر – سعودي الجنسية.

43 ـ ناصر علي عايض آل جبران- سعودي الجنسية.

44 ـ نايف سعد عبدالله البريدي – سعودي الجنسية.

45 ـ نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي – سعودي الجنسية.

46 ـ نمر باقر أمين النمر – سعودي الجنسية.

47 ـ نمر سهاج زيد الكريزي – سعودي الجنسية.