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الرئاسة الفلسطينية: صحة الرئيس عباس جيدة

2/1/2016
  الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم السبت أنباء حول صحة الرئيس محمودعباس. 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"  اليوم عن أبو ردينة قوله إن  الرئيس عباس بصحة جيدة ، مؤكدا أن "هذه الأنباء مشوهة ومزيفة ومشبوهة  ولا تمت للحقيقة بصلة".

وكانت أنباء انتشرت على مواقع الإنترنت تحدثت عن وعكة صحية وإغماء مفاجئ  أصاب الرئيس عباس بعد لقائه وزير خارجية هولندا بمقر الرئاسة أمس الجمعة، لافتة إلى أنه تم نقل الرئيس عباس إلى العاصمة الأردنية عمان  لإجراء عملية جراحية له.

 

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