التحالف العربي يعلن انتهاء الهدنة في اليمن

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قصف لقوات التحالف على مواقع الحوثيين بصنعاء …صورة أرشيفية

علن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية إنهاء الهدنة في اليمن اليوم السبت .

وقال التحالف في بيان أصدره أن قيادته كانت وما زالت حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد حل سلمي للقضية في اليمن، وتمكين الحكومة الشرعية اليمنية من إعادة الأمن والاستقرار لليمن، ولذلك فقد وافقت على الهدنة التي طلبها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تم تمديدها لفترة إضافية

وأضاف البيان " إلا أن استمرار الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في خرق تلك الهدنة أدى إلى اتخاذ القرار بإنهاء وقف إطلاق النار".

وجاء في بيان التحالف أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس "، أن الهدنة توقفت بسبب "تكرر اعتداءات" المتمردين ضد السعودية و "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه مدن المملكة" في الأسبوعين الأخيرين ،واستمرار إعاقة أعمال الإغاثة والاستيلاء على المواد الغذائية والطبية المقدمة للشعب اليمني"

وأضاف البيان أن المتمردين الحوثيين "يواصلون قصف المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين في المدن التي تخضع لسيطرتهم"".

وأوضح البيان "أن قيادة التحالف أعلنت إنهاء الهدنة في اليمن اعتبارا من اليوم السبت

ولفت بيان التحالف في نهايته إلى أن كل تلك الخروقات تظهر عدم جدية الميليشيات وأعوانهم واستهتارهم بأرواح المدنيين ووضوح محاولتهم الاستفادة من تلك الهدنة لتحقيق مكاسب..

ويذكر أن النزاع اليمني بدأ في سبتمبر 2014 حين تقدم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران من معاقلهم في شمال اليمن وسيطروا على العاصمة صنعاء وجميع مقار أجهزة الدولة ،وفي مارس 2015 اعلنت السعودية عن تشكيل التحالف العربي لمواجهة العدوان الحوثي على اليمن واعادة الشرعية الي البلاد

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