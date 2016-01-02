الأهلي المصري يقدم بلاغا للنائب العام وطاهر يؤكد شرعية مجلسه

محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المصري

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اليوم السبت عن تقديمه بلاغ للنائب العام للكشف عن المخطئ الذي تسبب في زعزعة استقرار النادي بعد صدور حكم بحل المجلس الحالي .

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما يوم الأحد الماضي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أجريت في 2014 والتي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي .

ونشر الموقع الرسمي للنادي على الانترنت اليوم السبت أن المجلس لن يقبل بأي حلول إلا التي تحافظ على كيان القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة الحق الوحيد في اختيار من يمثلها وسيظل المجلس في حالة انعقاد مستمر وسيواصل أداء عمله حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، مشددا على احترام جميع أعضاء المجلس لأحكام القضاء المصري بمختلف درجاته .

وفي سياق متصل، أكد رئيس النادي محمود طاهر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت تمسك إدارة النادي بشرعية المجلس الذي تولى مسئوليته بناء على أصوات الجمعية العمومية من خلال الانتخابات الأخيرة ، على حد قوله .

وشدد طاهر على احترام النادي لأحكام القضاء بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة القلعة الحمراء .