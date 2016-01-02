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الأهلي المصري يقدم بلاغا للنائب العام وطاهر يؤكد شرعية مجلسه

2/1/2016
  محمود طاهر رئيس  النادي الأهلي المصري
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري اليوم السبت عن تقديمه بلاغ للنائب العام للكشف عن المخطئ الذي تسبب في زعزعة استقرار النادي بعد صدور حكم بحل المجلس  الحالي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما يوم الأحد الماضي، بحل مجلس  إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أجريت في  2014  والتي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي .
ونشر الموقع الرسمي للنادي على الانترنت اليوم السبت أن المجلس لن يقبل  بأي حلول إلا التي تحافظ على كيان القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة الحق الوحيد في اختيار من يمثلها وسيظل  المجلس في حالة انعقاد مستمر وسيواصل أداء عمله حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي،  مشددا على احترام جميع أعضاء المجلس لأحكام القضاء المصري بمختلف درجاته .
وفي سياق متصل، أكد رئيس النادي محمود طاهر في تصريحاته  بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت تمسك إدارة النادي بشرعية المجلس الذي تولى مسئوليته بناء على أصوات الجمعية العمومية من خلال الانتخابات الأخيرة، على حد قوله.
وشدد طاهر على احترام النادي لأحكام القضاء بعد صدور حكم من محكمة  القضاء الإداري بحل مجلس إدارة القلعة الحمراء .
وقال رئيس النادي  الأهلي :"جميع اللوائح والمواثيق الدولية تؤكد أن صاحب الحق  في اختيار مجلس الإدارة هو الجمعية العمومية للنادي ،  ومن ثم لن نترك  حقنا وسنسلك الطرق الشرعية للحفاظ على شرعية المجلس وبقائه  ".
 
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