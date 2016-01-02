إيرباص تبيع ثلاث طائرات "إيه380" لشركة طيران يابانية – رويترز

قالت صحيفة "نيكي" اليابانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية إن شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات فازت بعقد لبيع ثلاث طائرات ركاب عملاقة "إيه380 " إلى شركة الطيران اليابانية " أنا " في صفقة قيمتها حوالي 1.25 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات سيجري إدخالها الخدمة في السنة المالية 2018 على خطوط إلى هاواي ووجهات اخرى– بحسب رويترز

ونضبت طلبيات شراء طائرات إيه380 في الأعوام القليلة الماضية فيما يعكس تحولا جوهريا في الصناعة نحو الطائرات الاصغر حجما ذات المحركين والاقل تكلفة من طائرة إيرباص المهيبة ذات المحركات الاربعة والتي يمكنها حمل ما يصل إلى 525 راكبا.

ومنيت مساعي إيرباص لبيع إيه380 بانتكاسة عام 2014 عندما ألغت عقدا بقيمة ملياري دولار مع شركة طيران سكايمارك إيرلاينز اليابانية يتضمن ست طائرات بعد أن وجدت الناقلة اليابانية صعوبة في تدبير سيولة نقدية لدفع الأقساط.