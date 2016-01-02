ألماني يفوز بنحو 50 مليون يورو في لعبة يانصيب

أعلن مسؤولون في مسابقة اليانصيب بألمانيا اليوم السبت عن فوز ألماني بنحو 50 مليون يورو في سحب "يوروجاكبوت" لليانصيب .

وتعد هذه الجائزة هي ثاني أكبر جوائز اليانصيب في تاريخ ألمانيا .

ولا تزال هوية سعيد الحظ غير معروفة على الرغم من أن السلطات تعرف أن التذكرة الفائزة جرى شراؤها في ولاية شمال الراين وستفاليا الواقعة غربي ألمانيا وهي أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان .

وقال بودو كيمبر من شركة "فستلوتو"يانصيب الغرب" في العادة يعني ذلك أن هناك احتمالا كبيرا أن الفائز شخص من هذه المنطقة " .

وكانت الأرقام الفائزة التي أدخلها رابح المسابقة أمس الجمعة هي 11 و14 و35 و44 و45 مع الرقميين الإضافيين 5 و6 .