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ألماني يفوز بنحو 50 مليون يورو في لعبة يانصيب

2/1/2016
 ألماني  يفوز بنحو 50 مليون يورو في لعبة يانصيب
أعلن مسؤولون في مسابقة اليانصيب  بألمانيا اليوم السبت عن فوز ألماني بنحو 50 مليون يورو في سحب "يوروجاكبوت" لليانصيب.
وتعد هذه الجائزة هي ثاني أكبر جوائز اليانصيب في تاريخ ألمانيا.
ولا تزال هوية سعيد الحظ غير معروفة على الرغم من أن السلطات تعرف أن  التذكرة الفائزة جرى شراؤها في ولاية شمال الراين وستفاليا الواقعة غربي  ألمانيا وهي أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان.
وقال بودو كيمبر من شركة "فستلوتو"يانصيب الغرب"  في العادة يعني ذلك أن هناك احتمالا كبيرا أن الفائز شخص من هذه المنطقة" .
وكانت الأرقام الفائزة التي أدخلها رابح المسابقة أمس الجمعة هي 11 و14  و35 و44 و45 مع الرقميين الإضافيين 5 و6 .
وكانت قيمة  أكبر جائزة يانصيب صرفت في ألمانيا لرجل في عام 2014 أيضا في مسابقة  يوروجاكبوت وبلغت قيمتها 58,7 مليون يورو
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