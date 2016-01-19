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ولادة أكثر من 7 آلاف جنين ميت يومياً

19/1/2016
صورة لجنين في رحم أمه

أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن العالم شهد ولادة أكثر من مليونين ونصف مليون جنين ميت خلال 2015، كما أن نصف هذه الأجنة ماتت خلال فترة الولادة.

ونشرت نتائج 5 دراسات في تقرير واحد جاء تحت عنوان "القاتل الصامت" في مجلة لانست العلمية ، وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن 98% من ولادة أجنة ميتة كانت في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

كما أشارت الدراسة إلى أن باكستان تتصدر أعلى معدل في نسبة ولادة الأجنة الميتة في العالم .

وقال ريتشارد هورتون، مدير تحرير مجلة لانست، في تعليق له على التقرير "المؤسف أن أغلبية حالات ولادة الأجنة الميتة كانت خلال عملية الولادة".

وأضاف أن مجرد التفكير بأن طفلاً كان حياً خلال بداية عملية الولادة، لكنه يموت جراء أسباب يمكن تجنبها، يعتبر فضيحة عالمية بكل المعايير".

وقامت الدراسة بإحصاء ولادة الأجنة الميتة قبل 3 أشهر من موعد الولادة أو بعد 28 يوماً من فترة الحمل.

ووجدت الدراسة أن إطالة مدة الحمل وتأجيل موعد الولادة لعدة أيام بعد الموعد المقرر للولادة كان السبب الأساسي لولادة الأجنة الميته بنسبة 14%.

وأضافت الدراسة أن 10% من الأسباب التي تؤدي إلى ولادة أجنة ميتة يعود إلى سوء التغذية والإصابة بالسمنة أو التدخين، إضافة إلى الإصابة بالسكري والسرطان والأمراض القلبية.

كما وجدت الدراسة أن الإصابة بمرض الملاريا يشكل 7.7% من الأسباب التي تؤدي إلى ولادة أجنة ميتة.

وأوضحت الدراسة أن 6.7% من ولادة أجنة ميتة مرتبط بولادتهم لأمهات أعمارهن 35 عاماً وما فوق، كما أن 4.7% من الأسباب تعود بسبب إصابة الأمهات الحوامل بتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم.

 

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