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وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما

19/1/2016

الراحل ياسوتارو كويدي أكبر معمر في العالم – مواقع التواصل

توفى اليوم الثلاثاء أكبر معمر رجل  في العالم يعيش  في اليابان عن عمر يناهز 112 عاماً.

وأفادت قناة كيودو اليابانية للأنباء بأنه جرى نقل ياسوتارو كويدي  لمستشفى في مدينة ناجويا بوسط اليابان بعد توقف قلبه . وكانت موسوعة  غينيس للأرقام القياسية قد أعلنت أن ياسوتارو أكبر رجل معمر في العالم .

وقد ولد كويدي عام 1903 ، وهو العام الذي بنى فيه الأخوان رايت أول  طائرة ناجحة ، وقد عمل خياطا في مدينة تسوروجا بغرب اليابان.

يشار إلى أن عدد من تخطوا المئة عام تجاوز 60 ألف مواطن لأول مرة العام  الماضي في اليابان .

وبحسب موسوعة غينيس فإن سوزانا جونز 116 عاما التي تعيش في نيويورك  تعد أكبر شخص معمر في العالم.

كان كويدي دائما يقول إن سر بقائه طويلا على قيد الحياة هو عدم التدخين، أو شرب الكحوليات أو التفكير بشكل متطرف.

وفي يولي/تموز  من العام الماضي توفي ساكاري موموي، الياباني أكبر رجل معمر في العالم، قبل كويدي، عن عمر ناهز 112 عاما أيضا.

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