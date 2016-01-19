نور: السيسي يدعم بلا خجل أعداء الثورة السورية

قال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة المصري، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقدم الدعم بلا خجل لأعداء الثورة السورية، وأوصى الثوار في سوريا بالتوحد والاصطفاف الوطني.

ووصف نور، خلال الملتقى السوري الأول للتمكين المجتمعي بمدينة إسطنبول التركية (الثلاثاء) برلمان مصر 2015 بأنه أشبه بالمسرح الكوميدي، مؤكدًا أن التاريخ عاجلاً أم آجلاً ينصف الحقيقة والثوار دائماً.

من جهته، قال الدكتور المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، أنه يُراد للمجتمع العربي أن يتمتع بديموقراطية شكلية فقط، مشددًا على ضرورة بناء ديموقراطية حقيقية في الوطن العربي.

وأضاف أن الثورة في سوريا أكثر من دفع ثمن الحرية في الثورات العربية لتحرير الإنسان العربي، وهي التي دفعت الثمن الباهظ لتحرير أمة بأكملها مكونة من 400 مليون عربي.

وأشار إلى قوى الخراب المتمثلة في برامل وقذائف النظام السوري وروسيا، وقوى الحياة من منظمات وهيئات تسعى للتعمير وإعادة بناء ما دمرته الحرب والأهم من ذلك بناء الإنسان والديموقراطية.

في السياق ذاته، قال مراد داودوف، رئيس شبكة تنمية الشرق الأوسط التركية، إن هناك جدلاً داخل المجتمع التركي بشأن طريقة التعامل مع اللاجئين السوريين.

وأضاف أنه طُلب منهم تقديم رؤية عن تطوير مدينة غازي عنتاب لكن المشكلة كانت قربها من سوريا، لافتاً إلى أن السوريين يمثلون ربع سكان غازي عنتاب.

ويبحث الملتقي السوري الأول للتمكين المجتمعي سبل تنميـة سوريـا ما بعد بشار الأسد، ويشارك في الملتقى العديـد من الشخصيات السياسية والنشطاء.