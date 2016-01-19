البث الحي
منوعات

مدينة ألمانية تمنع اللاجئين الذكور من دخول حمامات السباحة

19/1/2016

مدينة ألمانية تمنع اللاجئين الذكور من دخول حمامات السباحة

منعت بلدية بورنهايم الألمانية، اللاجئين الذكور الذين تجاوزا الـ18 عاما من دخول حمام السباحة المحلي.

ووفقا لموقع "شبيغل" ، فإن اتخاذ هذا الإجراء، يعود لتزايد البلاغات التي قدمها العاملون وزوار المسبح عن حالات التحرش الجنسي، حسب ما صرح به ماركوس شنابكا مسؤول الرعاية الاجتماعية.

ولم ترق هذه البلاغات إلى مستوى الجرائم الجنائية، لكن العاملين في حمام السباحة والعديد من السيدات اللواتي يزرن المسبح اعترضن على سلوكيات الرجال، حسبما أكد شنابكا.

ويقيم هؤلاء الرجال في مركز إيواء اللاجئين الواقع بالقرب من المسبح.

وكانت البلدية قد سمحت لهؤلاء الرجال بالدخول إلى مسبح المدينة، ضمن حزمة المزايا التي يتمتع بها الشباب المقيمين في مركز إيواء اللاجئين.

وتسبب هذا الإجراء الذي اتخذته بلدة بورنهايم، في إلغاء احتفالات الكرنفال في بلدة راينبرغ، وبرر مسؤول في مجلس إدارة المدينة ذلك، بأن الاحتفالات تقام بالقرب من مركز إيواء اللاجئين، وثقافة احتفال الكرنفال لايعرفها اللاجئون، ما قد يؤدي إلى فهمها بشكل خاطئ، الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى المطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية، وهو ما يصعب على جمعية الكرنفال في منطقة "أورسوي" من تحقيقه حتى موعد البدء بالاحتفالات الكرنفالية التي تبدأ في الرابع من فبراير/شباط وحتى التاسع منه.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)