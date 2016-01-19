البث الحي
منوعات

فيديو..مساعدات مضايا تغطي احتياجات الأهالي 10 أيام فقط

19/1/2016

قال عدد من سكان بلدة مضايا السورية التي تعاني من حصار مزدوج من قبل قوات النظام السوري وميلشيات حزب الله إن المساعدات الإنسانية التي وصلت مؤخرا لا تكفي أهالي البلدة  الذين مات منهم العشرات جوعا إلا لمدة 10 أيام فقط.

وكان عدد من أهالي مضايا نظموا اعتصاما السبت الماضي طالبوا فيه بفك الحصار عن البلدة بشكل نهائي وعدم الارتكان إلى المساعدات الإنسانية التي لن تكفي أهالي البلدة، كما ناشدوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنزع القنابل التي زرعها النظام السوري حول البلدة.

وكان تقرير للأمم المتحدة أكد أن 5 أشخاص ماتوا جوعا في مضايا خلال الأسبوع الماضي رغم وصول قافلتي مساعدات ويبلغ عدد سكان مضايا 42 ألف شخص ويعانون من حصار كامل تفرضه قوات الأسد وميلشيا حزب الله منذ 6 شهور.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)