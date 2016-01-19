فيديو..مساعدات مضايا تغطي احتياجات الأهالي 10 أيام فقط

قال عدد من سكان بلدة مضايا السورية التي تعاني من حصار مزدوج من قبل قوات النظام السوري وميلشيات حزب الله إن المساعدات الإنسانية التي وصلت مؤخرا لا تكفي أهالي البلدة الذين مات منهم العشرات جوعا إلا لمدة 10 أيام فقط.

وكان عدد من أهالي مضايا نظموا اعتصاما السبت الماضي طالبوا فيه بفك الحصار عن البلدة بشكل نهائي وعدم الارتكان إلى المساعدات الإنسانية التي لن تكفي أهالي البلدة، كما ناشدوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بنزع القنابل التي زرعها النظام السوري حول البلدة.

وكان تقرير للأمم المتحدة أكد أن 5 أشخاص ماتوا جوعا في مضايا خلال الأسبوع الماضي رغم وصول قافلتي مساعدات ويبلغ عدد سكان مضايا 42 ألف شخص ويعانون من حصار كامل تفرضه قوات الأسد وميلشيا حزب الله منذ 6 شهور.