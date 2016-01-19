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شاهد .. نجوم عالميون يقاطعون الأوسكار

19/1/2016

 

أعلن نجوم سينما عالميون مقاطعتهم لحفل جوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون السينمائية (أوسكار) بسبب عدم اختيار أي ممثلين "سود" ضن الترشيحات للأوسكار.

 

وخلت قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار في فئة التمثيل والتي أعلنت الخميس الماضي من ممثلين سود للعام الثاني على التوالي.

 

وأعلن المخرج السينمائي سبايك لي والممثلة جادا بينكت سميث وهما أمريكيان من أصول أفريقية مقاطعتهما لحفل توزيع "الأوسكار".

 

بينما أعرب الممثل البريطاني إدريس إلبا عن انزعاجه من "التمييز" في الفن السابع خلال كلمة ألقاها في مجلس العموم البريطاني.

 

وقالت شيريل بون إيزاكس رئيسة الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون السينمائية إنه رغم إجراء الأكاديمية -التي تمنح جوائز الأوسكار- تغييرات في الأعوام القليلة القادمة للتشجيع على التنوع "إلا ان التغيير لن يأتي بالسرعة التي نتمناها. نحتاج لفعل المزيد."

ومن بين المملثين السود الذين خرجوا من سباق المنافسة على جائزة أوسكار أفضل ممثل هذا العام ويل سميث الذي قدم فيلم (كونكشن) وإدريس إلبا الذي قدم فيلم (بيستس اوف نو نيشن).

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