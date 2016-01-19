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شاهد..موشيه يعالون: حلم الخلافة الإسلامية يهدد إسرائيل

19/1/2016

قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن التنظيمات التي تسعى لإعادة حلم الخلافة الإسلامية تمثل تهديدا لإسرائيل.

وأضاف يعالون خلال كلمته الثلاثاء أمام المؤتمر التاسع لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن "الإسلام الجهادي" يمثل تهديدا لبقاء إسرائيل.

 وشدد يعالون على ضرورة تغيير مناهج التعليم الفلسطينية، معللا ذلك بأنها "تحرض ضد إسرائيل".

وذكر أن ما يشهده العراق واليمن عبارة عن "حرب طائفية" بين طرفي الإسلام الشيعة والسنة، على حد قوله. 

وحذر من أن "الصراع الشيعي السني" انطلق في دول بعينها لكنه قابل للتوسع والامتداد في المنطقة.

وقال إن بشار الأسد لا يسيطر حالياً سوى على نحو 35 %  فقط من الأراضي السورية.

وأضاف أن إيران هي العدو الأكبر بالنسبة لإسرائيل، لأنها تريد " محو إسرائيل وشن حروبا بالوكالة ضدنا". 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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