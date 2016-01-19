سيف عبد الفتاح: التيارات الإسلامية لم تتأهل للحكم

قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية إن التيارات الإسلامية لم تتأهل بشكل كافٍ للحكم في المنطقة التي تشهد حاليا حركة قوية من الثورات المضادة.

وأضاف عبد الفتاح اليوم الثلاثاء في الندوة الثالثة من سلسة الندوات الحوارية التي ينظمها مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة بمناسبة مرور خمس سنوات على انطلاق الربيع العربي، أن ما يتردد بأن الربيع العربي قد فشل مجرد مقولات يراد بها توقيف عملية التغيير وسنن التغيير لا تقف عند أحد، على حد قوله.

وتابع عبد الفتاح أن أطرافا خارجية وإقليمية لعبت دورا كبيرا في إدارة الموقف بعد اندلاع ثورات الربيع العربي ما أدى إلى الالتفاف حول تلك الثورات بعوامل إقليمية أو بعوامل دولية أوبانقلابات عسكرية أو بتحويل بعض هذه الثورات إلى حالة من الحروب الأهلية مثلما يحدث في سوريا التي لم يتوان رئيسها أن يقتل 400 ألف من مواطنيه حتى يبقى في سلطانه.

وحول ثورة يناير في مصر، قال أستاذ العلوم السياسية إن الأيام الأولى للثورة التي سبقت الإطاحة بنظام مبارك لم تشهد أي تدخل خارجي أو إقليمي لكن بعد ذلك شهدت المعادلة تدخلات كبرى من أطراف عدة.

وألقى عبد الفتاح باللوم على الإدارات العربية في السماح بالتدخلات الخارجية في شؤونها قائلا:" الخارج لا يتمكن من الداخل إلا بمقدار ما يُمكن له الداخل".

وبمناسبة مرور خمس سنوات على انطلاق الربيع العربي، يعقد مركز الجزيرة للدراسات سلسلة من الندوات الحوارية للوقوف على إنجازات الثورات العربية وإخفاقاتها وأدوار الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين، وبحث سيناريوهات المستقبل ووجهة حركة التغيير. تُعقد هذه الندوات أيام الثلاثاء (5 – 12 – 19 – 26) من شهر يناير/كانون الثاني 2016، من الساعة 6 إلى 8 مساء بمسرح مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، وتُبث على قناة الجزيرة مباشر.