زوجة الأب .. أم ثانية أم مصدر ألم؟

تناولت نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الثلاثاء) دور زوجة الأب والتي قد تكون أماً ثانية أحيانا، أو مصدر ألم في حالات أخرى. وأثار البرنامج التساؤلات حول حقيقة دورها مع أبناء الزوج؟ وكيف رسم الإعلام صورتها؟

واستضافت الحلقة نموذجاً لزوجة أب وهي السيدة أماني الخاتم التي حكت تجربة زواجها الناجحة مع أبناء زوجها، وأيّد كلامها الزوج عارف الحاج خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج.

وعلقت هادية بكر، استشارية اجتماعية بمركز الاستشارات العائلية بالدوحة، على صورة "زوجة الأب" موضحة الفارق الكبير في المعاملة بين زوجة تعتبر نفسها أمًا ثانية بالفعل، وأخرى تكون مصدرًا لسلسلة من الآلام لأبناء الزوج.

وبينت هادية بكر، أن الزواج من رجل له أبناء هو تضحية في الأساس ويُحسب للمرأة، ووجهت النصائح لكل الزوجات والأبناء بكيفية تقبل الأمر والتعامل السوي مع الحالات.

واستعرض البرنامج تقريراً عن رأي الشارع في "زوجة الأب" وصورتها المتداولة، وجاءت أبرز تعليقات ومداخلات الجمهور بأن زوجة الأب تحتاج لبذل مجهود كبير كي تأخذ مكان الأم، لكنهم في نفس الوقت نفوا تلك الصورة البشعة التي يرسمها الإعلام عنها.