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حادث مروع لحافلة ركاب في بيرو

19/1/2016

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم  وأصيب 31 اخرون بعد سقوط حافلة كانت تقلهم في وسط بيرو وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحافلة  كانت تقل 50 راكبا كانوا في طريقهم من مقاطعة هوانكايو لمقاطعة ساتيبو التي تقع بمحافظة تشانشامايو .

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الحافلة انحرفت عن طريقها أمس الاثنين وسقطت لمسافة 164 قدما "50 متر "من فوق جسر سان فيليكس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي محلي ،بينما واجهت فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول إلى موقع الحادث وانتشال جثث الضحايا .

وحوادث التصادم منتشرة في بيرو على نطاق واسع بسبب رداءة الطرق وبسبب عدم وجود تدريب كافٍ للسائقين، ويظهر في الفيديو الذي بثته وكالات الأنباء للحادث  الجسر الذي سقطت من فوقه الحافلة  التي بدت محطمة تماما وظهرت جثامين بعض الضحايا وهي مغطاة. 

 

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