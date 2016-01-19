حادث مروع لحافلة ركاب في بيرو

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 31 اخرون بعد سقوط حافلة كانت تقلهم في وسط بيرو وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحافلة كانت تقل 50 راكبا كانوا في طريقهم من مقاطعة هوانكايو لمقاطعة ساتيبو التي تقع بمحافظة تشانشامايو .

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الحافلة انحرفت عن طريقها أمس الاثنين وسقطت لمسافة 164 قدما "50 متر "من فوق جسر سان فيليكس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي محلي ،بينما واجهت فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول إلى موقع الحادث وانتشال جثث الضحايا .

وحوادث التصادم منتشرة في بيرو على نطاق واسع بسبب رداءة الطرق وبسبب عدم وجود تدريب كافٍ للسائقين، ويظهر في الفيديو الذي بثته وكالات الأنباء للحادث الجسر الذي سقطت من فوقه الحافلة التي بدت محطمة تماما وظهرت جثامين بعض الضحايا وهي مغطاة.