تونس تعلن حظر التجوال في القصرين بعد اشتباكات

الشرطة التونسية تفرض حالة حظر التجوال في القصرين

فرضت سلطات الأمن التونسية حظرا للتجوال في مدينة القصرين القريبة من الحدود مع الجزائر بعد اشتباكات مع متظاهرين يطالبون بفرص عمل.

واندلعت الاحتجاجات بعد يومين من انتحار شاب عاطل عن العمل.

ولاحقت قوات الأمن بقنابل الغاز والهراوات المحتجين الذي رفعوا شعارات تطالب بالحق في العمل في شوارع المدينة.

وكان المحتجون العاطلون يتجمعون أمام مقر الولاية حين هدد بعضهم بالانتحار وهو ما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم.

وبلغت معدلات البطالة في تونس 15.3 بالمئة في 2015 مقارنة بنحو 12 بالمئة في 2010.

وحوالي ثلث العاطلين عن العمل في تونس هم من حاملي المؤهلات الجامعية.