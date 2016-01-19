بيل يغيب 3 أسابيع للإصابة ومونريال يمدد لأرسنال

غاريث بيل / مهاجم ريال مدريد

أكد ريال مدريد ثالث الدوري الأسباني لكرة القدم أن مهاجمه الدولي الويلزي غاريث بيل سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة في ربلة الساق.

وتعرض بيل للإصابة في المباراة الأخيرة أمام سبورتينغ خيخون (5-1) الأحد الماضي في المرحلة العشرين من الدوري المحلي، وبدا أنها المشكلة ذاتها التي يعاني منها منذ عامين، فاضطر إلى ترك مكانه في نهاية الشوط الأول لخميسي رودريغيز، علما بأنه افتتح التسجيل موقعا هدفه الـ 11 في المباريات الثماني الأخيرة والهدف الـ 13 هذا الموسم.

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب إن الفحوصات الطبية التي خضع لها الويلزي اليوم الثلاثاء في مستشفى سانيتاس لا موراليخا في مدريد أكدت إصابته في عضلات الساق اليمنى.

وتعرض بيل (26 عاما) لنفس الإصابة في ربلة الساق 5 مرات منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.

من ناحية أخرى أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مدافعه الدولي الأسباني ناتشو مونريال وقع عقدا جديدا مع الفريق لمدة طويلة من دون الكشف عن تفاصيل مدته.

وكان مونريال (29 عاما) الذي شارك في المباريات الـ 22 التي خاضها النادي اللندني حتى الآن في الدوري هذا الموسم، انضم إلى أرسنال عام 2013 قادما من ملقة. وبحسب وسائل الإعلام فإن قيمة انتقاله فاقت 13 مليون يورو.