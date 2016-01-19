بيسيرو يدرب بورتو البرتغالي بعد رحيله عن الأهلي المصري

مدرب الأهلي المصري السابق جوزيه بيسيرو

أعلن بورتو وصيف بطل الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم تعيين جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق الثلاثاء بعد يوم واحد من رحيله عن الأهلي المصري.

وقال بورتو بموقعه على الانترنت إن بيسيرو (55 عاما) وقع على عقد لمدة عام ونصف عام مع قابلية التمديد وسيقدمه إلى وسائل الإعلام غدا الخميس في استاد دراجاو.

وسيتولى بيسيرو – الذي سبق أن قاد الهلال السعودي والوحدة الإماراتي ومنتخب السعودية وعمل كمساعد لمدرب ريال مدريد – المنصب خلفا للإسباني يولين لوبتيجي.

ورحل بيسيرو عن الأهلي الاثنين بعد حوالي ثلاثة أشهر فقط من تولي المنصب حيث اعتذر عن عدم استكمال مهمته بداعي عدم قدرته على تحمل الضغوط والانتقادات.