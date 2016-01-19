بالفيديو.. حقيقة خدعة "الجلوس على الهواء"

كثيرًا ما نرى على شاشات التليفزيون الأجنبية موسيقيين كلاسيكيين يعزفون ويغنون في الشوارع، ونرى أيضاً هؤلاء الذين يرتدون ملابس فضفاضة بوجوه ملونة، كذلك يرتكزون على عكاكيز ويفترشون سجادات، لكن الغريب في الأمر أنهم يرتفعون في الهواء.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا موجود على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" لما يعتقد أنه لرجل من جنوب أفريقيا يكشف سر هذه الخدعة الشهيرة التي أبهرت الناس، وانتشرت حول العالم للأشخاص يظهرون في الشوارع جالسين في الهواء، وعلى الرغم من الحيرة حول كيفية عمل تلك الخدعة إلا أن الأمر اتضح أنه غاية في البساطة.