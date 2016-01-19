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بالفيديو: حريق في فندق شهير وسط باريس

19/1/2016

اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء في الطابق الأخير من فندق "الريتز" بقلب العاصمة الفرنسية.

وقال مسؤولون إن نحو 60 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، وقال متحدث باسم هيئة إطفاء الحرائق إنه لم تحدث خسائر في الأرواح.

ومن المقرر إعادة فتح فندق الريتز هذا العام بعد تجديده في عملية استغرقت أكثر من ثلاث سنوات.

وقال متحدث باسم الهيئة "الهدف هو منع النيران من الانتشار".

والريتز باريس هو قصر سابق لمصممة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل، والكاتب مارسيل بروست. كما اعتاد أن يتردد عليه الكاتب الأمريكي أرنست هيمنغواي، واستمر آخر تجديد للقصر عشر سنوات بدأت في 1979 حين اشتراه الملياردير محمد الفايد.

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