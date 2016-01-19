البث الحي
منوعات

بالفيديو تنظيم الدولة يتقدم في دير الزور شرق سوريا

19/1/2016

 أظهر مقطع فيديو  تم تداوله بشكل واسع عبر  وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء ما يعتقد أنه تقدم حققه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور بشرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العشرات من أفراد القوات الحكومية السورية قتلوا في اشتباكات دائرة منذ ثلاثة أيام مع تنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد حيث هاجم التنظيم  مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وذكر المرصد أن مقاتلي الدولة الإسلامية تقدموا أمس الاثنين وواصلوا هجماتهم على القوات الحكومية قرب مدينة دير الزور بعد مهاجمتهم بلدتي عياش والبغيلية.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على معظم محافظة دير الزور بينما تسيطر الحكومة على أجزاء من المدينة -منها مطار عسكري- والتي تعد من الجيوب القليلة في شرق سوريا التي لا تزال تسيطر عليها قوات الرئيس بشار الأسد.

ولم يتسن الحصول على تعليق مسؤولين سوريين عن المعارك أو حجم الخسائر في صفوف القوات الحكومية.

وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن 120 من أفراد القوات الحكومية و70 مقاتلا من الدولة الإسلامية قتلوا في اشتباكات منذ يوم السبت.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أمس الاثنين أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على بعض المناطق السكنية التي كانت الدولة الإسلامية قد سيطرت عليها في بلدة البغيلية قرب مدينة دير الزوروقتلت عددا من المسلحين بينما قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه حقق مكاسب جديدة في مواجهة القوات الحكومية قرب عياش واستولى على عربتين عسكريتين.

وتربط محافظة دير الزور بين معقل الدولة الإسلامية في الرقة والأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق. وحاول التنظيم من قبل انتزاع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في المدينة عام 2015 ومنها المطار.

من جانبها حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 200 ألف من السكان المحاصرين في دير الزور يواجهون نقصا شديدا في الطعام.

وقال المرصد السوري  إن تنظيم  الدولة الإسلامية خطف 400 مدني على الأقل خلال هجومه على القوات الحكومية  يوم السبت.

كانت تقارير سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكدت أن تنظيم الدولة قتل ما لا يقل عن 175 من قوات النظام السوري في هجومه الأخير علي القوات الحكومية بدير الزور

 

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)