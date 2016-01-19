بالفيديو تنظيم الدولة يتقدم في دير الزور شرق سوريا

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء ما يعتقد أنه تقدم حققه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور بشرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العشرات من أفراد القوات الحكومية السورية قتلوا في اشتباكات دائرة منذ ثلاثة أيام مع تنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد حيث هاجم التنظيم مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وذكر المرصد أن مقاتلي الدولة الإسلامية تقدموا أمس الاثنين وواصلوا هجماتهم على القوات الحكومية قرب مدينة دير الزور بعد مهاجمتهم بلدتي عياش والبغيلية.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على معظم محافظة دير الزور بينما تسيطر الحكومة على أجزاء من المدينة -منها مطار عسكري- والتي تعد من الجيوب القليلة في شرق سوريا التي لا تزال تسيطر عليها قوات الرئيس بشار الأسد.

ولم يتسن الحصول على تعليق مسؤولين سوريين عن المعارك أو حجم الخسائر في صفوف القوات الحكومية.

وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن 120 من أفراد القوات الحكومية و70 مقاتلا من الدولة الإسلامية قتلوا في اشتباكات منذ يوم السبت.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أمس الاثنين أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على بعض المناطق السكنية التي كانت الدولة الإسلامية قد سيطرت عليها في بلدة البغيلية قرب مدينة دير الزوروقتلت عددا من المسلحين بينما قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه حقق مكاسب جديدة في مواجهة القوات الحكومية قرب عياش واستولى على عربتين عسكريتين.

وتربط محافظة دير الزور بين معقل الدولة الإسلامية في الرقة والأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق. وحاول التنظيم من قبل انتزاع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في المدينة عام 2015 ومنها المطار.

من جانبها حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 200 ألف من السكان المحاصرين في دير الزور يواجهون نقصا شديدا في الطعام.

وقال المرصد السوري إن تنظيم الدولة الإسلامية خطف 400 مدني على الأقل خلال هجومه على القوات الحكومية يوم السبت.

كانت تقارير سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكدت أن تنظيم الدولة قتل ما لا يقل عن 175 من قوات النظام السوري في هجومه الأخير علي القوات الحكومية بدير الزور