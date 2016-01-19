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بالصور .. مسيرات حاشدة في أمريكا بذكرى لوثر كينغ

19/1/2016
شهدت ولايات أمريكية مسيرات في ذكرى مارتن لوثر كينغ كان أكبرها في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.
 

وصفت المسيرة بأنها كانت الأضخم مقارنة بالمسيرات السابقة لذكرى كينغ، حيث قدر عدد المشاركين بحوالي 200 ألف شخص، وتعد هذه الذكرى السنوية الثلاثين لتكريم مارتن لوثر كينغ زعيم الحقوق المدنية.

ولد مارتن لوثر كينغ في 15 يناير عام 1929، تم اغتياله في 4 أبريل 1968 وهو زعيم أمريكي من أصول إفريقية، وناشط سياسي إنساني.

 

كان من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد السّود، في عام 1964  حصل على جائزة نوبل للسلام.

 اغتيل في الرابع من نيسان/أبريل عام 1968، اعتبر مارتن لوثر كنج من أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق الإنسان.

 

 
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