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بالأسماء .. تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية

19/1/2016

أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة اليوم الثلاثاء تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة في البلاد بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة.

 وكان المجلس، ومقره تونس، قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومي 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

 ووقع سبعة من أعضاء المجلس التسعة على الوثيقة التي تعين 32 وزيرا.

وجاء تشكيل الحكومة كالتالي :

مروان علي أبو سريويل وزيرا للخارجية

الطاهر محمد سركر وزيرا للمالية

بداد قنصو مسعود وزيرا للحكم المحلي

محمد سليمان بوزقية وزيرا للصحة

خبر ميلاد أبو بكر وزيرا للتربية والتعليم

محمود جمعة الأوجلي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

عبد المطلوب أحمد وزيرا للاقتصاد

خالد مفتاح وزيرا للتخطيط

محمود فرج المحجوب وزيرا للتعاون الدولي

عاطف البحري وزيرا للاتصالات

هشام عبد الله وزيرا للمواصلات

فرج الطاهر السنوسي وزيرا للصناعة

خليفة رجب عبد الصادق وزيرا للنفط

أسامة سعد حماد وزيرا للكهرباء

عادل محمد سلطان وزيرا للزراعة

فاضي منصور الشافعي وزيرا للعمل

مختار عبد الله وزيرا للتدريب والتكوين المهني.

 

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