انهيار جليدي تسبب في مقتل خمسة عسكريين في فرنسا

مقتل خمسة عسكريين فرنسيين في انهيار جليدي

قال الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" في بيان صادر عن قصر الأليزيه (الاثنين) إن خمسة عسكريين فرنسيين قتلوا في انهيار جليدي خلال تدريبات في جبال الألب الفرنسية قرب الحدود مع ايطاليا.

وذكر البيان أن الجنود كانوا يتلقون دورة تدريبية في وادي "ماورين" بالقرب من منتجع للتزلج في منطقة "سافوي".

وأفاد البيان أن وزير الدفاع الفرنسي "جان إيف لودريان" في طريقه إلى موقع الحادث.

وقال الجنرال "هيرفي بوجول" من فرقة الانقاذ الجبلية في الشرطة الوطنية في تصريحات صحفية إنه تم نقل جنديين إلى المستشفى مع انخفاض في درجة حرارة الجسم بعد أن حوصروا في انهيار جليدي جنوب شرق فرنسا .

وقال عمدة سافوي إن 50 جنديا يشاركون في التدريب ، وحوصر 13 في الانهيار وأصيب ستة أخرين بجروح طفيفة.