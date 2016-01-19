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انقطاع خدمة "تويتر" في أوربا واليابان وأفريقيا

19/1/2016
 
Economic Times-تويتر

أعلنت "تويتر"، الثلاثاء، أن شبكتها الاجتماعية تتعرض لعطل في عدد من الدول لاسيما في أوربا واليابان وأفريقيا، وأكدت أنها تعمل على حل الأمر الذي يبدو أنه يتركز في أوروبا بحسب ما قالت مصادر مراقبة خارجية.

ويعاني موقع "تويتر" وخدماته عبر الهاتف من عطل أدى لتلقي مستخدمي الهواتف الذكية تحذيراً يقول "التغريدات لا ترسل الآن".

وجاء في بيان عبر حساب الشركة على تويتر بعض المستخدمين يعانون الآن من مشكلات في استخدام تويتر، وأضافت المتحدثة باسم الشركة "نحن ندرك هذه المسألة ونعمل من أجل إيجاد حل".

وتم الإبلاغ عن العطل في جميع أنحاء أوربا، ويبدو أنه يتركز في بريطانيا وفرنسا وألمانيا بحسب موقع (DownDetector.uk) وهي خدمة رصد أعطال تويتر.

وذكرت اليابان أيضاً انقطاع تويتر في بلدان آسيوية أخرى كانت تعمل فيها الخدمة بشكل طبيعي، ذكرت أن المستخدمين من اسكندنافيا إلى إسبانيا إلى جنوب أفريقيا.

ولا يزال بعض مستخدمي تويتر في أوربا قادرين على النشر، مما يشير إلى أنه لم يكن هناك تعميم كامل في المنطقة.

 

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