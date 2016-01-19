النواب والوزراء السنة يقاطعون الاجتماعات الرسمية بالعراق

النواب السنة يقاطعون جلسات البرلمان

قالت وسائل إعلام عراقية إن النواب والوزراء السنة قرروا مقاطعة جلستي البرلمان والحكومة اليوم الثلاثاء للاحتجاج على العنف الذي يستهدف المسلمين السنة في ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وسائل إعلان عن عضو البرلمان بدر الفحل أن ائتلافا من الأعضاء السنة في مجلس النواب اتخذ القرار بعد اجتماع رأسه رئيس المجلس سالم الجبوري وهو أبرز ممثلي السنة في الحكومة العراقية.

وكان أهالي مدينة ديالى العراقية، من السنة الذين يمثلون غالبية السكان في المدينة، قدموا استغاثات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد عمليات التطهير العرقية، والتهجير التي يتعرضون لها على أيدي الميلشيات الشيعية التي تسيطر على المدينة، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب استعادتها من تنظيم الدولة.

واستخدم الأهالي مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال استغاثتهم، بعدما باتت الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم، إذ منعت الميلشيات الشيعية وسائل الإعلام من التواجد، وقتلت صحفيا، ومصورا، وثقا عملياتهم ضد السنة، فيما بدأ بعض الأهالي بالنزوح إلى إقليم كردستان، هربًا من الميلشيات الشيعية.