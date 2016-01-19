الغثيان الصباحي للحامل مؤشر أن المولود أنثى

يقول طبيب توليد ألماني بارز إن الاعتقاد الشائع أن الغثيان الصباحي للمرأة الحامل دليل على أن الجنين أنثى له أساس في الواقع؛ ولكنه ليس قاعدة راسخة.

وأوضح يان-بيتر زيدنتوبف، وهو طبيب في قسم التوليد بمستشفى شاريتيه برلين، أن " الغثيان الصباحي يحدث في 70 إلى 80 بالمئة من النساء الحوامل"، وهذا الغثيان الصباحي يكون أكبر بكثير في حالة الحمل بأنثى مقارنة بالحمل بذكر.

وأضاف قائلا "ولكن إذا استخدمت هذا كقاعدة، فسوف تكون خاطئا في الكثير من الأوقات". وتابع "ولكن الدراسات تشير بالفعل إلى أن هناك ارتباط معين بين الأجنة الإناث والحمل الذي يحدث فيه غثيان صباحي واضح".

ويقول زيدنتوبف إن أحد العلاجات القديمة للغثيان الصباحي والتي تجدي نفعا هي الزنجبيل، سواء بإضافته إلى الشاي أو نكهات الطعام أو في شكل حبوب، وينصح أيضا أولئك الذين يعانون من الغثيان الصباحي بخفض حجم الوجبات وزيادة عددها.

كما يرى أن بعض النساء يستفدن من تناول قطعة خبز جاف قبل النهوض من السرير في الصباح ، مضيفا :" امضغيها جيدا، حيث أنها تقوم بتحييد العصارات المعدية إلى حد ما وتقلل من حدوث الغثيان الصباحي ".