السيسي للعائدين من ليبيا: فرص عمل عديدة في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ذكرت مؤسسة رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه الثلاثاء إلى مطار القاهرة لاستقبال 20 مواطناً مصرياً من أبناء محافظة المنيا، تمت إعادتهم إلى مصر بعد جهود متواصلة لإطلاق سراحهم عقب احتجاز مسلحين لهم بالأراضي الليبية نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي ..

وبحسب بيان لمؤسسة الرئاسة أشار الرئيس في حديثه مع المصريين العائدين من ليبيا إلى توافر العديد من فرص العمل في مصر، وخاصة في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في العديد من المحافظات المصرية، كما نوّه بأن هناك العديد من فرص العمل التي سيتم توفيرها خلال المرحلة المقبلة بمحافظات الصعيد.

وأضافت مؤسسة الرئاسة في بيان أن الرئيس المصري وجه الشكر للمؤسسات المصرية التي ساهمت بفاعلية في إعادة المواطنين المصريين وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية.

وكان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أكد أن حكومته تستهدف خفض معدل البطالة إلى ما دون عشرة في المئة خلال السنة المالية 2017 – 2018.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (حكومي)، فإن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى نحو 12.8%، خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل 12.7% خلال الربع السابق له، و13.1% في الربع الثالث من العام 2014.