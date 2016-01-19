البث الحي
منوعات

السيسي للعائدين من ليبيا: فرص عمل عديدة في مصر

19/1/2016

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ذكرت مؤسسة رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه الثلاثاء إلى مطار القاهرة لاستقبال 20 مواطناً مصرياً من أبناء محافظة المنيا، تمت إعادتهم إلى مصر بعد جهود متواصلة لإطلاق سراحهم عقب احتجاز مسلحين لهم بالأراضي الليبية نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي ..

وبحسب بيان لمؤسسة الرئاسة أشار الرئيس في حديثه مع المصريين العائدين من ليبيا إلى توافر العديد من فرص العمل في مصر، وخاصة في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في العديد من المحافظات المصرية، كما نوّه بأن هناك العديد من فرص العمل التي سيتم توفيرها خلال المرحلة المقبلة بمحافظات الصعيد.

وأضافت مؤسسة الرئاسة في بيان أن الرئيس المصري وجه الشكر للمؤسسات المصرية التي ساهمت بفاعلية في إعادة المواطنين المصريين وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية.

وكان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أكد أن حكومته تستهدف خفض معدل البطالة إلى ما دون عشرة في المئة خلال السنة المالية 2017 – 2018.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (حكومي)، فإن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى نحو 12.8%، خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل 12.7% خلال الربع السابق له، و13.1% في الربع الثالث من العام 2014.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)