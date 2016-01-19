البرلمان البريطاني يناقش منع "دونالد ترامب "من دخول البلاد

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ناقش البرلمان البريطاني (الاثنين) التماسا بمنع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكي "دونالد ترامب"، من دخول بريطانيا بسبب الادلاء "بخطاب يحرض على الكراهية"، في رد فعل على دعوة ترامب لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن وقع حوالي 575 ألف شخص على الالتماس على الموقع الإلكتروني للبرلمان، فيما وقع 43 ألف شخص على التماس بديل بعدم منع ترامب من دخول بريطانيا.

ويتعين على الحكومة البريطانية الاستجابة لأي التماس يجتذب أكثر من مئة ألف مؤيد، وأن تطرحه للنقاش في البرلمان، غير أنه ليس من المقرر التصويت على الالتماس اليوم الاثنين.

وقالت رئيسة لجنة الالتماسات في البرلمان البريطاني "هيلين جونز"، "عن طريق تحديد موعد لمناقشة هذين الالتماسين، فإن اللجنة لا تعبر عن رأي بشأن ما إذا كان يجب على الحكومة البريطانية منع دونالد ترامب من دخول بريطانيا أو لاط".

وذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه لا يؤيد منع ترامب من دخول بريطانيا، ولكن قال إن تصريحات المرشح الأمريكي "تثير الفرقة وغير مساعدة، وببساطة خاطئة".