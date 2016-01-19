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الأمم المتحدة: المغاربة أكثر المهاجرين استقرارا في أوربا

19/1/2016

الأمم المتحدة : المغاربة أكثر المهاجرين استقرارا في أوروبا

تحت عنوان "توجهات الهجرة الدولية: مراجعة لـ2015" ، أكد تقرير قدمته منظمة الأمم المتحدة مؤخرا أن المغاربة هم أكثر المهاجرين استقراراً في أوربا من بين الجالية الأفريقية والعربية.
حيث بلغ عدد المهاجرين المغاربة، حتى نهاية عام 2015 حوالي مليونين و 200 ألف في مختلف الدول الأوربية، أبرزها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.
وأظهر التقرير أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى أفريقيًا وعربيًا، من حيث الاستقرار بالقارة الأوربية (2.2 مليون نسمة)، متبوعين بكل من المهاجرين الجزائريين بـ1.5 مليون مهاجر، ونصف مليون تونسي، و200 ألف مصري، و44 ألف ليبي، و23 ألف موريتاني، علمًا أن جنوب أفريقيا حلت رابعة أفريقياً، خلف المغرب والجزائر وتونس بـ232 ألف مهاجر تقريباً.
من جهة أخرى كشفت إحصائيات فرنسية رسمية أن فرنسا وجهة مفضلة للسياح المغاربة، وقالت إن الآلاف من المغاربة حصلوا على تأشيرات دخول فرنسا عام 2014.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن المعطيات المتعلقة بأعداد التأشيرات الممنوحة عام 2014، تفيد بأن السياحة الفرنسية بخير، حيث منحت السلطات الفرنسية ما يقارب ثلاثة ملايين و200 ألف تأشيرة دخول في هذه السنة.
 

 

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