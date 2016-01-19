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احترس.. الاستحمام اليومي يسبب الأمراض

19/1/2016

الاستحمام اليومي قد يكون مضرا

 

حذر خبراء صحة من أن الاستحمام اليومي لا يرتبط بالصحة العامة، بل إنه قد يكون مضرا أحيانا.

 

ونقلت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية عن البروفسور ستيفن شوماك، رئيس الكلية الأسترالية للأمراض الجلدية، قوله إن الاستحمام يوميا بالماء الساخن يضر بصورة كبيرة.

 

وقال شوماك إن الاستحمام بالماء الساخن يوميا يقضي على الزيوت الطبيعية التي ينتجها الجسم لحماية الخلايا الجلدية.

 

وأضاف أن غياب تلك الزيوت الطبيعية يسبب أضرارا تساهم في جعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا والفيروسات.

 

وينصح "شوماك" وخبراء آخرون بالاستحمام "عند الحاجة" مع الاهتمام بنظافة الأيدي والجزء السفلي من الجسد.

 

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