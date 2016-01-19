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إيران ستستعيد 32 مليار دولار من الأموال المجمدة

19/1/2016

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن إيران ستستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية مع رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها إثر دخول الاتفاق حول ملفها النووي حيز التنفيذ.

وقال ولي الله سيف، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إنه "مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأموال المجمدة".

وأوضح أنه من أصل هذا المبلغ ستضاف 28 مليار دولار إلى أموال البنك المركزي فيما سيتم نقل الأربعة مليارات دولار المتبقية الى الخزينة.

ومع دخول الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني حيز التنفيذ السبت الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن إيران.


 

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