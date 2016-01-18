6 مليارات دولار عائدات مهربي اللاجئين في 2015

أفاد رئيس جهاز الشرطة الأوربية (يوروبول)، روب وينرايت، الاثنين، بأن المهربين الذين يتولون نقل اللاجئين إلى أوربا جنوا مقابل ذلك في عام 2015 ستة مليارات دولار.

وقال وينرايت: "وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أكثر من مليون شخص فروا من الحرب ومن الفقر ومن الملاحقة في العام الماضي، مخاطرين بحياتهم كي يصلوا بطريقة غير شرعية إلى أوربا".

وأضاف رئيس جهاز شرطة الاتحاد الأوربي: "نحن نعلم أيضا أن كل لاجئ يدفع في المتوسط من 3 – 6 آلاف دولار للوسطاء المجرمين مقابل عملية النقل".

ووفقا لذلك يمكننا بعملية حسابية بسيطة أن نقول عن عائد المهربين في عام 2015 يبلغ ما بين 3 – 6 مليارات دولار".

ولفت مسؤول الشرطة الأوربية إلى أن أرباح تهريب اللاجئين تنافس بالفعل تجارة المخدرات، موضحاً أن ميدان هذه التجارة غير الشرعية يستقطب عشرات الآلاف من المهربين.

وأضاف أن جهاز الشرطة الأوربية في عام 2015 تثبت من 10700 شخص من المشتبه بهم في هذا النشاط غير المشروع.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية نقلاً عن إحصاءات منظمة الهجرة الدولية أن 23600 مهاجر وصلوا إلى أوربا من بلدان الشرق الـوسط وشمال إفريقيا خلال أول أسبوعين في عام 2016.

وتفوق هذه الأعداد بثلاثة أضعاف مثيلاتها بداية العام الماضي، حيث سجل وصول 570 لاجئا يوميا إلى سواحل إيطاليا واليونان في الأيام الأولى من عام 2015، في حين ارتفعت الآن الأعداد إلى 1700 شخص.

وإذا تواصل وصول اللاجئين بهذه الوتيرة، فإن الخبراء يرجحون أن تفوق بشكل ملحوظ أعداد اللاجئين الذين يمكن أن يصلو إلى أوربا في العام الحالي حاجز 1.1 مليون شخص.