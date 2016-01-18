1% من السكان يمتلكون ثروة العالم

ثروة العالم ترتكز في يد 1% من السكان – أرشيفية

فاقت الثروات التي راكمها واحد بالمئة هم أثرى أثرياء العالم في العام الماضي ما يمكله الـ99 بالمئة الباقين، وفق ما أفادت به اليوم الاثنين منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية مع اقتراب موعد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس (سويسرا).

وتحت عنوان "اقتصاد في خدمة واحد بالمئة" جاء في تقرير المنظمة "أن الفارق بين المجموعة الأكثر ثراء وباقي السكان تعمق بشكل كبير خلال الاثني عشر شهرا الماضية"، ونشر التقرير قبيل انطلاق منتدى دافوس الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن "أوكسفام تكهنت بأن واحد بالمئة سيملكون أكثر من باقي سكان العالم في 2016؛ لكن ذلك تحقق في 2015 قبل عام مما كان متوقعا".

وفي مثال عن اتساع الفارق قالت المنظمة إن "62 شخصا يملكون ما يساوي ما يملكه النصف الأشد فقرا من سكان العالم" في حين كان "هذا الرقم 388 قبل خمس سنوات".

وقال مانون أوبري المكلف بمسائل العدالة الجبائية والفوارق لدى أوكسفام فرنسا في بيان "لا يمكننا أن نستمر في ترك ملايين الأشخاص يعانون الجوع في حين تتكدس الموارد التي يمكن أن تساعدهم بين يدي بعض الاشخاص في أعلى السلم".

وبحسب أوكسفام فإنه "منذ بداية القرن الحادي والعشرين حصل النصف الأشد فقرا من البشرية على أقل من واحد بالمئة من الزيادة الجملية للثروات العالمية، في حين أن الواحد بالمئة من الأكثر ثراءً تقاسموا نصف هذه الزيادة".