نصف شباب أوروبا قلق من استيلاء "الروبوت" على وظائفه

مخاوف من استيلاء الروبوت على وظائف الشباب

أظهر استطلاع للرأي أن أربعة من بين كل عشرة شبان في أوربا ، يعتقدون أن الآلات سيكون بوسعها تأدية عملهم خلال عشر سنوات، فيما شكك نصف المشاركين في الاستطلاع في قدرة التعليم الذي تلقوه لتأهيلهم للقيام بأعمالهم.

وشمل استطلاع الرأي 9 آلاف شخص تراوحت أعمارهم بين 16 و25 عاما في تسع من أكبر دول العالم وأشرفت عليه شركة (إنفوسيس) الهندية المتخصصة في الأعمال التجارية وخدمات البرمجيات ، حيث أشارت نتائجه إلى أن نحو 80 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع على مستوى العالم قالوا إنه تعين عليهم تعلم مهارات جديدة حتمها عليهم التغير التكنولوجي السريع.

وقال فيشال سيكا الرئيس التنفيذي لشركة (إنفوسيس) إن التكنولوجيا تطورت بأسرع مما كان متصورا منذ عشر سنوات فقط فيما لا تزال أنظمة التعليم مرتبطة بممارسات وضعت بالأساس لمجتمعات زراعية عاشت قبل 300 عام ، وأشار إلى ضرورة الانتقال إلى تعليم يركز على استكشاف ما لم يحدث بعد.