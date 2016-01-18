مليونا دولار تكلفة عُرس سوري .. ومضايا تموت جوعاً

حفل الزفاف كما تداوله النشطاء

تناقلت شبكات إخبارية سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحفل زفاف ضخم، قيل إنه لابنة رجل الأعمال السوري "فاروق جود"، في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر المركز الصحفي السوري عبر حسابه على فيسبوك صور الحفل نقلاً عن نشطاء، وأفادوا أن الحفل الذي أقيم في قاعة "بييل" الشهيرة في بيروت، بلغت تكلفته مليوني دولار!

وأثارت هذه الصورة استنكار واستهجان السوريين، بسبب المبلغ الضخم الذي تم إنفاقه في ظل الأوضاع التي تعيشها بلدهم، بحسب النشطاء.

العرس السوري المصور الذي تبادله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار غضب سوريين كثيرين الذين أعربوا عن اعتقادهم بأن الأطفال الذين يشعرون بالبرد والجوع هم الأحق بذلك المبلغ الذي يكفي لسد جوع آلاف العائلات السورية المحاصرة في عدة مناطق من سوريا.

وعلق أحد النشطاء "كمال عبدالستار" قائلاً: "كان بالإمكان إعداد حفلة زفاف مميزة وبسيطة وجميلة ومحترمة بتكاليف أقل"، وعلق "أيمن زين" قائلاً: "ليته تبرع بربع هذا المبلغ فقط، بدلاً من هذا التفاخر غير المبرر و80% من أهل بلده مشردين".

وعلق "عبدالله يوسف" قائلاً: "هؤلاء لا يعرفون أدنى قيم الإنسانية ولا يشعرون بمآسي البشر"، وقال "يوسف الحسين" لن تكتمل فرحة ذلك الرجل الذي لم يحزن على أحوال بلده ولم يشعر بمصائبها والموت الذي لاحق أبناء وطنه براً وبحراً وجواً والآن جوعاً".

يذكر أن فاروق جود يعتبر من أشهر رجال الأعمال في سوريا، وهو مالك شركة تعبئة المياه الغازية (مندرين – بيبسي)، بالإضافة إلى عدة شركات أبرزها "شركة جود للصناعات المنزلية.