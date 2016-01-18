قناة إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 29

قالت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ارتفع إلى 29 قتيلًا، عقب مقتل مستوطنة، مساء أمس الأحد، بعملية طعن في مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل.

وأفادت القناة الإسرائيلية أن 200 عملية طعن، أدت لإصابة 289 من القوات الإسرائيليوالمستوطنين، بينهم 25 بجراح خطيرة، وثماني حالات متوسطة إلى خطيرة، إلى جانب 43 متوسطة، و202 طفيفة، و100 آخرين "أصيبوا بالهلع".

وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن فلسطينيًّا نفّذ عملية طعن، أمس الأحد، عقب اقتحامه لبيت أحد المستوطنين في مستوطنة "عتنائيل"، حيث قام بتنفيذ عمليّته، أسفرت عن مقتل مستوطنة، قبل أن يتمكن من الانسحاب.

ولفتت المصادر ذاتها النظر إلى أن طواقم "مكثّفة" من الجيش والشرطة تقوم بعملية "تمشيط للمنطقة بحثًا عن منفّذ العمليّة.

وحظر الاحتلال الإسرائيلي على المستوطنين الخروج من بيوتهم، "لحين الإمساك بمنفّذ العمليّة"، إلى جانب إصدار قرار بمنع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الخليل من الدخول إليها.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عن أن منفذ عملية الطعن في مستوطنة "عتنائيل"، عامل فلسطيني "كان قد حصل على تصريح عمل للدخول للمستوطنة"، مشيرةً إلى أنه "يعرف عتنائيل جيدًا، وخطط مسبقًا لتنفيذ الطعن والهروب بشكل دقيق".

ورجحت الأوساط الأمنية الإسرائيلية، وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، "هروب" منفذ عملية الطعن باتجاه بلدة سعير، شمالي الخليل، أو "خربة كرمة" قرب مستوطنة "عتنائيل".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، فجر اليوم الاثنين، عمليات دهم واقتحام لعدد من منازل الفلسطينيين في مدينة الخليل والأحياء والمناطق التابعة لها، أسفرت عن اعتقال ستة مواطنين.