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فيديو..مقتل امرأة لدى سقوط قذيفيتين على بلدة تركية

18/1/2016

قُتلت  امرأة، اليوم الاثنين، لدى سقوط قذيفتي هاون لم يعرف مصدرهما قرب مدرسة في بلدة كيليس جنوب تركيا قرب الحدود السورية.

وقال مكتب حاكم إقليم كيليس في بيان، إن موظفة بمدرسة قتلت، وأصيبت تلميذة بالحادثة، مضيفاً أن التلميذة المصابة تخضع لجراحة. وأشار إلى أن صاروخين آخرين يعتقد أنهما أطلقا من سوريا سقطا في أرض فضاء بجوار المدرسة.

من جهته، قال رئيس بلدية كيليس، حسن كارا، ردا على أسئلة في مداخلة تلفزيونية، إن مصدر القصف هو "على الأرجح" من سوريا.

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة لوكالة "رويترز"، إن رادار الجيش التركي أظهر أن الصاروخ أطلق من مواقع لتنظيم الدولة داخل سوريا، مضيفة أن الجيش رد على مصدر النيران بمثلها.

وبثت الشبكات التلفزيونية التركية صباح الاثنين مشاهد تظهر فيها سيارات إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى المدينة.

وسبق أن استهدفت قذائف هاون أُطلِقت من سوريا بلدات تركية حدودية منذ بدء النزاع في سوريا، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

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