فيديو .. عاصفة رملية تضرب مصر وتغلق موانيها

تعرضت مصر اليوم الاثنين لعاصفة رملية صاحبتها أجواء شديدة البرودة، وتحولت السماء إلى اللون الأصفر بوسط مدينة القاهرة الأمر الذي أدى إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق، وإغلاق موانئ، فيما يتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها غدا الثلاثاء.

وقال مسؤولون مصريون إنه تم إغلاق معظم الموانئ البحرية بما في ذلك الإسكندرية وشرم الشيخ والعين السخنة بشكل مؤقت وسط عاصفة رملية ورياح قوية.

وأعلنت وزارة النقل المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ، إغلاق 6 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد إغلاق اثنين آخرين الليلة الماضية.