فيديو .. "باركور غزة" من الحصار إلى قفز الحواجز

رغم الحصار وقيود السفر لم يعجز عشرة شبان في قطاع غزة عن ممارسة هوايتهم المفضلة" الباركور"، فحولوا أرصفة وممرات القطاع المحاصر إلى ساحة تدريب لفريقهم الذي أطلقوا عليه اسم " باركور غزة " وتتراوح أعمار أعضائه بين 16 و20 عاما.

وقال أعضاء الفريق إنهم على الرغم من جهودهم، إلا أنهم لم يتلقوا أي نوع من الدعم أو المساعدة لتعزيز مهاراتهم، مضيفين "نحن نواجه العديد من العقبات التي تجعل من الصعب بالنسبة لنا ممارسة هذه الرياضة، مثل اليهود، والافتقار إلى القدرات، لا أحد ولا منظمة خاصة راعية لنا. لدينا أحلام بسيطة مثل وجود النادي حيث يمكننا التدريب".

وقال عضو في الفريق، فهد داود، إنه على الرغم من تدريب مكثف لتلبية المعايير الدولية في الباركور، إلا أن فريقه غير قادر على مغادرة غزة بسبب القيود التي فرضتها إسرائيل على السفر.

وأشار إلى أن فريقه تلقى دعوات من أسبانيا وليبيا وقطر والجزائر للسفر وتمثيل فلسطين ولكن لم يتمكن من الخروج من غزة بسبب إغلاق المعابر.

وأوضح محمد لبّد ، مدرب الفريق " فكرة تكوين الفريق جاءت بهدف تغيير الجو الذي نعيش فيه من خلال تجربة فريدة من نوعها وممارسة الباركور كرياضة. وبالنسبة لنا فإن ذلك يعني الفرح والمغامرة والانتقال من نقطة إلى أخرى باستخدام الجسم".

وفرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ إدارة حركة المقاومة الإسلامية " حماس" السلطة في غزة بعد حصولها على الأغلبية في الانتخابات الفلسطينية عام 2006.