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طوق جديد يساعد على فهم مشاعر الكلاب والقطط

18/1/2016

صورة أرشيفية
 

في معرض للأجهزة التي يرتديها المستخدمون في العاصمة اليابانية طوكيو، عُرض طوق عالي التقنية يقيس مزاج الكلاب والقطط.

فالإشارات الجسدية تتباين بشدة؛ فبينما هز الذيل يعتبر مؤشرا للسعادة لدى الكلاب؛ إلا ان هزة ذيل القطط ليست إشارة واضحة تماما وتتباين تفسيراتها من حالة إلى أخرى.

 ويقول المنتجون اليابانيون لهذا الطوق العالي التقنية إنه يحلل بشكل علمي الأحوال العاطفية للحيوانات الاأيفة.

الطوق مزود بجهازين للاستشعار يرصدان الحركة الجسدية للحيوانات الأليفة وسرعتها ووتيرتها، وينقل كل هذه القياسات إلى تطبيق هاتفي. ثم يترجم الجهاز الإشارات إلى أربع نتائج محتملة: أنه فرح وسعيد أو مرتاح أو يريد اللعب أو مُغتاظ.

ويقول مبتكر الطوق ماسايوشي أساهي "هذا الجهاز يكشف عن مشاعر الحيوانات بترجمة الاهتزازات الناجمة عن حركة الذيل والأصوات التي تطلقها وارتعاشة أجسادها ويحولها إلى قياسات عما تحس به".

وقال واكابا ساكاي الذي كان يمتلك كلبا "أنه جهاز مثير بالنسبة لي لانه يجعلني أشعر أن بوسعي التواصل مع الحيوانات الأليفة."

كما سلطت الأضواء أيضا في معرض التكنولوجيات التي يرتديها المستخدم على ملابس رياضية تقيس أوضاع الجسم بها مجسات تراقب هذه الأوضاع وترسل البيانات إلى تطبيق فيعرف المستخدم ما إذا كان يجلس بشكل صحيح أم لا.

ومن المنتظر أن تطرح قطعة الملابس الرياضية هذه في الأسواق بسعر يصل إلى نحو 85 دولارا.

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