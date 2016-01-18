شاهد.. قطر تتأهل لربع نهائي بطولة آسيا الأوليمبية

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً "قطر 2016" الاثنين، بعد فوزه الكبير على سوريا 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد جاسم بن حمد في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

افتتح المنتخب السوري التسجيل عن طريق لاعبه يوسف قلفا عبر تسديدة في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول.

لم تمر الدقائق طويلا حتى أدرك عبد الكريم حسن هدف التعادل للمنتخب العنابي بحلول الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف أحمد علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 24.، ليعزز بعدها المعز علي بإضافة الثالث في الدقيقة 27 .

وبحلول الدقيقة 81 حصل المنتخب السوري على ركلة جزاء نفذها عمر خريبين بنجاح معلنا الهدف الثاني لسوريا، ليضيف بعدها المنتخب القطري هدفه الرابع والأخير للاعبه المتميز أحمد علاء الدين.

بهذه النتيجة تصدر العنابي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط،، وتأهلت إيران ثانية بـ6 نقاط بعد فوزها على المنتخب الصيني 3-2 اليوم، في حين ودع كل من المنتخبين السوري والصيني البطولة.