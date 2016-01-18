شاهد.. حكاية أكبر مُنتج لعسل النحل في قطر

بعد مرور نحو عشر سنوات على اقتحامه مجال تجارة عسل النحل نما مشروع مناحل القطري خالد السويدي من صندوق واحد للنحل (خلية واحدة) استوردها من مصر ليصبح أكبر منتج لعسل النحل في قطر.

بدأ السويدي مشروعه باستخدام نحل بري وهو الشائع في قطر، وبمرور الوقت سمحت الحكومة القطرية باستيراد النحل من الخارج الأمر الذي أتاح للسويدي أن يستخدم نحلا مصريا في مناحله إلى جانب البري.

وقال السويدي في تصريحات صحفية إنه ""تم استيراد صندوق واحد على أساس إن نجرب شو طريقة التعامل، فاكتشفت إن طريقة التعامل أسهل، عندنا تقريبا فوق ال 1500 خلية موزعة على 14 مزرعة. إنتاجنا تقريبا من 8 إلى 10 طن في السنة."

وأكد السويدي على أنه يوجد داخل مزرعته الرئيسية أكثر من عشرة أصناف من السدر وهو نوع من الأشجار الطبية المعروفة بفوائدها للصحة، حيث تنتج المزرعة إلى جانب عسل السدر عسل الربيع والليمون والسمر.

وأشار السويدي إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والعواصف الرملية والظروف المناخية القاسية زادت من تكاليف الانتاج، مضيفا أنه يضع صناديق النحل في مناطق مظلمة من أجل التغلب على ارتفاع درجات الحرارة والعواصف ويرش التربة أسفل الصناديق بالماء للحفاظ على برودتها.

وأوضح السويدي أن كل العسل المُنتج يُختبر في مختبرات حكومية ليصبح آمنا للاستهلاك الآدمي قبل تعبئته وطرحه للبيع في السوق.

ويستورد السويدي النحل في شهر سبتمبر مع بداية موسم السدر. وتستمر فترة الراحة من ديسمبر حتى فبراير وتبدأ فترة نشاط أخرى في فصل الربيع وتستمر حتى مايو حين تبدأ أزهار الليمون.

وتوضع المناحل في قطر على مقربة من أشجار السدر حيث يجمع النحل الرحيق من أزهارها لإنتاج عسل السدر.

ويتراوح سعر الكيلوجرام الواحد من عسل أبو سيف بين 250 و400 ريال قطري (69 و110 دولار).