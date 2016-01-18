شاهد..الثلوج تشل حركة الطيران في تركيا

ألغيت نحو 450 رحلة جوية داخلية وخارجية كان من المخطط القيام بها اليوم وغدًا في مطار إسطنبول الدولي، بسبب تساقط الثلوج الذي أدى إلى شلل في حركة الحياة في المدينة.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وإلغاء رحلات العبارات بسبب الرياح والعواصف الشديدة ، كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى منح إجازات لطلاب المدارس.

وعاد تساقط الثلج إلى إسطنبول مجددًا مساء الأحد، حيث تعرض غرب البلاد لهطول كثيف للثلوج، فيما تعرضت أماكن عدة من تركيا لعاصفة ثلجية شديدة.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الجنوبية من تركيا ، إضافة إلى تحذيرات من هتساقط كثيف للثلوج على الأجزاء الشمالية الغربية.

وذكرت المديرية أن تساقط الثلوج بغزارة سيؤثر في بعض الأوقات على المناطق الواقعة شمال غربي البلاد مثل أنقرة وكوغالي.