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ريال مدريد يكتسح خيخون بخماسية في ثاني اختبار لزيدان

17/1/2016

اكتسح  ريال مدريد ضيفه سبورتينغ خيخون ( 5- 1) اليوم الأحد  في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن المرحلة الـ 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح غاريث بيل التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة برأسية رائعة، ليضيف بعدها بدقيقتين  النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني  بتسديدة قوية.

وعزز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تقدم الفريق الملكي بعد ثلاث دقائق بتسجيله الثالث بمقصية رائعة، وعاد رونالدو وسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع للميرنجي،  كما عاد بنزيما في الدقيقة الـ 40 وسجل الهدف الشخصي الثاني له والخامس للملكي.

ومع بداية الشوط الثاني سجل المهاجم إسماعيل لوبيز بلانكو هدف حفظ ماء الوجه لفريق سبورتينغ خيخون في الدقيقة الـ 62. في حين عجز لاعبو ريال مدريد عن تسجيل أي هدف في الشوط الثاني للمباراة.

وبإحراز رونالدو لهدفين في هذا اللقاء  رفع رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي لليغا ويتصدر قائمة الهدافين بفارق هدف أمام زميله كريم بنزيما، وثنائي برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار.

وحقق ريال مدريد، فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان، ليرفع رصيده  من النقاط إلى 43 نقطة، ل ليحتل وصافة الليغا  خلف أتليتو مدريد وبفارق نقطة غريمه التقليدي برشلونة، بينما ظل سبورتينغ خيخون  في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

 

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