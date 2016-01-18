رئيس اليونان يتهم تركيا بمساعدة مهربي البشر، وأنقرة تنفي

الرئيس اليوناني – بروكوبيس بافوبولوس

اتهم الرئيس اليوناني بروكوبيس بافوبولوس تركيا بعدم بذل جهد كاف للحد من أعداد المهاجرين وإن مسئولين في موانئ تركية يقومون بمساعدة مهربي البشر، الأمر الذي رد عليه مسئولون أتراك بالنفي القاطع .

وقال بافوبولوس في حديث مع صحيفة سود دويتشه زايتونج الألمانية نشر (الاثنين) إنه يخشى بشدة أن يكون مهربو بشر "أتراك" يتلقون مساعدة من السلطات، وأضاف "أن سلطات الموانئ على وجه الخصوص تتصرف كأنها لا تلحظ أي شيء. هناك حالات يعتقد أن السلطات قدمت المساعدة فيها للمهربين، وأشار إلى وجود أدلة على ذلك.

وحول التعهدات اليونانية بشأن المساعدات للاجئين قال بافوبولوس إن بلاده مازالت مستعدة للمساهمة في مبلغ ثلاثة مليارات يورو تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمه لتركيا لمساعدتها في رعاية اللاجئين السوريين إلى جانب تنفيذ التزاماتها ، فيما أشار إلى أن تركيا لم تف بالتزاماتها حتى الآن – بحسب قوله.

من جانبه نفى مسؤول تركي هذه المزاعم بقوة مشددا على أن أنقرة "تكافح بتصميم" الهجرة غير المنظمة وقال المسؤول "إن المزاعم بأن السلطات التركية غضت الطرف عن تهريب البشر وساعدت المهربين لا أساس لها وهي افتراء."

وأشار المسؤول إلى أن الإحصاءات تظهر أن تركيا منعت مرور نحو 200 ألف مهاجر غير شرعي وألقت القبض على أكثر من 3800 مهرب للبشر عام 2015.

وأعرب المسئول التركي عن دهشته جاء تصريحات الرئيس اليوناني وسط ما وصفها بـ "الأجواء التي يزداد فيها إلى حد كبير التعاون الثنائي في مكافحة الهجرة غير الشرعية".