رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه حربا مع تنظيم الدولة في سيناء

غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

قال غادي أيزنكوت، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل تواجه حربا مباشرة مع تنظيم الدولة في سيناء، مقدرا عدد مسلحي التنظيم بنحو 1600 شخص.

واعتبر أيزنكوت في كلمته خلال المؤتمر السنوي التاسع لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تحت عنوان "تغيير قواعد اللعبة"، أن حماس وحزب الله وتنظيم الدولة يشكلون تهديدا على إسرائيل، بالإضافة إلى الهجمات والاختراقات الإلكترونية، واصفا الوضع في قطاع غزة بأنه مرشح للانفجار في أي لحظة.

وكشف أيزنكوت أن عمليات الطعن التي قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين في الفترة الأخيرة بلغت نحو 101 عملية، مؤكدا عدم القدرة على جمع معلومات استخبارية حول عمليات الطعن، مما يشكل تهديدا لإسرائيل.

وحدد أيزنكوت التحديات التي تواجهها إسرائيل في المرحلة القادمة بالمحافظة على الأرض والقضاء على تنظيم الدولة، والحفاظ على العلاقات مع مصر والأردن.

وأشار أيزنكوت إلى أن اتفاقية "سايكس بيكو" تتداعى، كما يشهد الشرق الأوسط اضطرابا منذ 5 سنوات، متوقعا استمرار الصراع السني الشيعي لسنوات قادمة.

ووصف أيزنكوت الوضع الميداني في سوريا ب"المعقد" معتبرا أن ما حققته التنظيمات على الأرض في سوريا "أمر مذهل"، متهما إيران بالتدخل في سوريا ومنح حزب الله ما يقارب 100 مليون دولار سنويا

من جانبه، دعا إيتاي برون، رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي، إلى دفع الولايات المتحدة والقوى الكبرى لرؤية الأخطار في حال العمل والتعاون مع إيران.