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داخلية غزة: لا وجود لتنظيم الدولة في القطاع

18/1/2016
 إياد البزم المتحدث باسم الداخلية في غزة  _ أرشيف

 أكد الناطق باسم وزارة  الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، الاثنين، أنه لا وجود لتنظيم الدولة في القطاع، موضحا أن الاحتلال يحاول توتير الأوضاع والسعي لجر البلاد لمزيد من العنف وسفك الدماء.

وقال البزم في تصريحات صحفية قد يكون هناك أفراد يؤيدون هذا الفكر لكن لا يوجد تنظيم الدولة والسنوات الماضية أثبتت أن غزة  خالية وتسودها حالة من الهدوء والاستقرار.

وأضاف البزم أن مجتمعنا الفلسطيني وخاصة القطاع  يسوده الهدوء لكن الاحتلال يحاول خلق الذرائع المختلفة مثل "داعش" وتطوير السلاح"،  مؤكدا على أن الفصائل الفلسطينية ملتزمة بحالة التوافق  الوطني.

كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال "جادي ايزنكوت" قال  في كلمة أمام معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين إن تنظيم الدولة استطاع اختراق المجتمع الفلسطيني، وإنه لا يستبعد أن يوجه التنظيم أسلحته صوب إسرائيل والأردن.

وأضاف " أن جماعات سلفية عديدة في غزة أصبحت موالية لتنظيم الدولة وأن  هذه الجماعات هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ في السنة الأخيرة نحو  إسرائيل وليس حماس، وأن هدفها هو تأجيج الوضع".

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